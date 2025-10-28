Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Vezirköprü'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

        Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla Samsun'un Vezirköprü ilçesinde program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 15:15 Güncelleme: 28.10.2025 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vezirköprü'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla Samsun'un Vezirköprü ilçesinde program düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vezirköprü Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Garnizon Komutanlığı adına Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Kaymakam Özgür Kaya, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Fırat Yılmaz ve Belediye Başkanı Murat Gül tarafından çelenklerin sunulmasının ardından Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törene İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur İstanbul, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Silah doğrultan adamı bıçakla öldürdü! Kanlı düello kamerada!
        Silah doğrultan adamı bıçakla öldürdü! Kanlı düello kamerada!
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Başsavcılık Ahmet Minguzzi davasında 2 tahliye için istinafa gitti
        Başsavcılık Ahmet Minguzzi davasında 2 tahliye için istinafa gitti
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi
        Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi
        15 yaşa kadar düştü! Türk Dermatoloji Derneği'nden botoks uyarısı!
        15 yaşa kadar düştü! Türk Dermatoloji Derneği'nden botoks uyarısı!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Altay çağı
        Altay çağı
        Mağarada yakılan Gülizar'ın cinayet şüphelisi konuştu!
        Mağarada yakılan Gülizar'ın cinayet şüphelisi konuştu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        TOKİ'den uyarı
        TOKİ'den uyarı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar

        Benzer Haberler

        Salıpazarı ilçesinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlanıyor
        Salıpazarı ilçesinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlanıyor
        Havza'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        Havza'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        OMÜ'nün "domates" projesi TÜBİTAK'tan destek gördü
        OMÜ'nün "domates" projesi TÜBİTAK'tan destek gördü
        Tekkeköy'de muhtarlara eğitim verildi
        Tekkeköy'de muhtarlara eğitim verildi
        AK Parti MKYK Üyesi Yılmaz'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        AK Parti MKYK Üyesi Yılmaz'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        OMÜ Rektörü Aydın, OMÜ Vakfı Koleji öğrencilerinin Cumhuriyet coşkusuna ort...
        OMÜ Rektörü Aydın, OMÜ Vakfı Koleji öğrencilerinin Cumhuriyet coşkusuna ort...