Vezirköprü'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Törene İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur İstanbul, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Özgür Kaya, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Fırat Yılmaz ve Belediye Başkanı Murat Gül tarafından çelenklerin sunulmasının ardından Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

