Ladik'te Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı

Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla Samsun'un Ladik ilçesinde tören düzenlendi.

Ladik Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Tuğçe Orhan ve Belediye Başkanı Adnan Topal'ın çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tören daha sonra Ladik İbrahim Karabacak Spor Salonu'nda devam etti.

Burada Kaymakam Orhan, Belediye Başkanı Topal ve İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Şuayip Demir, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

Orhan, buradaki konuşmasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Benim en büyük eserim" dediği Cumhuriyet'in 102. yılını kutlamanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını belirterek, canlarını feda ederek kendilerine armağan edilen Cumhuriyet'i sonsuza kadar koruyacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, gösteriler sunuldu.

Daha sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.