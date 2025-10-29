Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da iş yeri ve deposunda 471 bin makaron bulunan zanlı yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde 471 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 13:20 Güncelleme: 29.10.2025 - 13:20
        Samsun'da iş yeri ve deposunda 471 bin makaron bulunan zanlı yakalandı
        Samsun'un İlkadım ilçesinde 471 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçak tütün ve sigara satışının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler, A.U'ya (50) ait bir iş yeri ve depoda yaptıkları aramada 447 bin 600 boş, 23 bin 800 doldurulmuş makaron ile 13 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan A.U, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

