Samsun'da 29 Ekim dolayısıyla motosiklet korteji yapıldı

Son dönemde yaşanan motosiklet kazalarına dikkati çeken Kaya, "Trafik kurallarına uyun, siz gençler bizim için değerlisiniz." dedi.

Butik Otel önünde toplanan motosikletlilerin yanına gelen Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Kulüp Başkanı Serkan Ersoy ile motosikletlilerle sohbet etti.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Vezirköprü Motosiklet Kulübü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla motosiklet korteji düzenlendi.

