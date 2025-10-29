Habertürk
        Samsun'da 29 Ekim dolayısıyla motosiklet korteji yapıldı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Vezirköprü Motosiklet Kulübü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla motosiklet korteji düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 20:06 Güncelleme: 29.10.2025 - 20:06
        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Vezirköprü Motosiklet Kulübü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla motosiklet korteji düzenlendi.

        Butik Otel önünde toplanan motosikletlilerin yanına gelen Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Kulüp Başkanı Serkan Ersoy ile motosikletlilerle sohbet etti.

        Son dönemde yaşanan motosiklet kazalarına dikkati çeken Kaya, "Trafik kurallarına uyun, siz gençler bizim için değerlisiniz." dedi.

        Daha sonra başlayan motosiklet korteji, Köprülü Mehmet Paşa Parkı önünde sonlandı.

