        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Bafra ilçesinde kırsal mahallede Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 20:45 Güncelleme: 29.10.2025 - 20:45
        Samsun'un Bafra ilçesindeki kırsal mahallede Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Mübadil köyü olan Eldavut Mahallesi Muhtarlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Şenliği", AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Kaymakam Mustafa Altınpınar, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Muharip Gaziler Derneği Bafra Başkanı Rahmi Şahin ve Gaziler, Bafra Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Andiç'in katılımıyla yapıldı.

        Milletvekili Kırcalı, buradaki konuşmasında, Cumhuriyet'in kuruluşunu onur gururla kutladıklarını belirterek, "102 yıl önce aziz vatan toprakları kolay kurulmadı. Bu topraklar şehit kanıyla sulana sulana şehit ve gazilerimizin fedakarlığıyla vatan toprağı oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının mücadelesiyle kazanılmış bu toprakların kıymetini çok iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kaymakam Altınpınar ise Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümünün kutlandığını dile getirerek, "Daha önce Samsun’da görev yapmadım, Cumhuriyet'in adımlarının Samsun’da atılmasından dolayı burada görev yapmak benim için çok özel. Resmi törenlerimizi yaptık ama bu tür programları da çok anlamlı buluyorum. Festival havasında bu özel günleri kutlamaları çok anlamlı." dedi.

        Kılıç da vatan uğruna canlarını kaybeden şehit ve gazilere Allah’tan rahmet diledi.

        Bafra Ziraat Odası Başkanı ve Eldavut Mahallesi Muhtarı Osman Tosuner ise şenliğin köylerde Cumhuriyet coşkusunu yaşatmayı amaçladığını vurgulayarak, "Cumhuriyetimizin 102. yılında Eldavut Mahallesi olarak bu anlamlı bayramı büyük gururla kutluyoruz. Bu tür etkinlikler, birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyor." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından etkinlikler gerçekleştirildi, davul zurna eşliğinde oyun oynandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

