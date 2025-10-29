Bafra ilçesinde kırsal mahallede Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı

Samsun'un Bafra ilçesindeki kırsal mahallede Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Mübadil köyü olan Eldavut Mahallesi Muhtarlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Şenliği", AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Kaymakam Mustafa Altınpınar, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Muharip Gaziler Derneği Bafra Başkanı Rahmi Şahin ve Gaziler, Bafra Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Andiç'in katılımıyla yapıldı.

Milletvekili Kırcalı, buradaki konuşmasında, Cumhuriyet'in kuruluşunu onur gururla kutladıklarını belirterek, "102 yıl önce aziz vatan toprakları kolay kurulmadı. Bu topraklar şehit kanıyla sulana sulana şehit ve gazilerimizin fedakarlığıyla vatan toprağı oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının mücadelesiyle kazanılmış bu toprakların kıymetini çok iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Altınpınar ise Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümünün kutlandığını dile getirerek, "Daha önce Samsun’da görev yapmadım, Cumhuriyet'in adımlarının Samsun’da atılmasından dolayı burada görev yapmak benim için çok özel. Resmi törenlerimizi yaptık ama bu tür programları da çok anlamlı buluyorum. Festival havasında bu özel günleri kutlamaları çok anlamlı." dedi.