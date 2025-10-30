Samsun Büyükşehir Belediyesi 17 ilçede yol çalışmalarını sürdürüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede yol çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde güvenli ve konforlu ulaşım ağının güçlendirilmesi için 545 bin 530 metre sathi kaplama, 51 bin 560 metre beton ve 57 bin 770 metre sıcak asfalt uygulaması yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kentin ulaşım altyapısının güçlendirilmesinin kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Mevcut yolların bakım ve onarımının yanı sıra yeni yol ağlarını da şehre kazandırdıklarına işaret eden Doğan, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Terme Yeni Bulvar Yolu ve Kenan Şara Köprülü Kavşağı gibi projelerle çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Eşit hizmet anlayışıyla 17 ilçede yürütülen çalışmaların kentin geleceğine yatırım olduğunu vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Her bir ilçemizi merkez görüp eşit hizmet ilkesiyle yol çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha hızlı bir Samsun hedefiyle yalnızca bugüne değil, geleceği de planlıyoruz. Biliyoruz ki her bir kilometre yol bizi binlerce gönle ulaştırıyor. Bizim için yol hizmettir, ulaşımdır, eğitimdir, üretimdir. Tarımdan sağlığa eğitimden ticarete her sektörün gelişiminde ulaşım ağının önemini bilerek 17 ilçemizde ekiplerimizin de özverisi ile çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz."