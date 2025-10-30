Samsun'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi İstiklal Mahallesi Kutlukent Bulvarı'nda sürücüleri öğrenilemeyen 24 DU 241 plakalı otomobil ile 07 HV 814 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.