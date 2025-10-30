Samsun'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi İstiklal Mahallesi Kutlukent Bulvarı'nda sürücüleri öğrenilemeyen 24 DU 241 plakalı otomobil ile 07 HV 814 plakalı otomobil çarpıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.