Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da tartıştığı husumetlisini pompalı tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde husumetli olduğu kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 18:08 Güncelleme: 16.11.2025 - 18:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da tartıştığı husumetlisini pompalı tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde husumetli olduğu kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Dededağı Mahallesi'nde dün akşam husumetlisi olduğu belirtilen Emrah D'yi pompalı tüfekle yaraladığı iddia edilen Mutlu Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Mutlu Y, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        İddiaya göre, Dededağı Mahallesi'nde dün akşam, aralarında husumet bulunan Mutlu Y. (28) ile Emrah D. (31) arasında tartışma çıkmıştı. Mutlu Y, pompalı tüfekle ateş ettiği Emrah D'yi bacağından ve karnından yaralamıştı. Kaçan zanlı jandarma tarafından kısa sürede yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İzmir'de su kesintileri 2026'da da sürebilir"
        "İzmir'de su kesintileri 2026'da da sürebilir"
        12 yaşındaki scooterlı kazada yaşamını yitirdi
        12 yaşındaki scooterlı kazada yaşamını yitirdi
        İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi!
        İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi!
        Hakan Çalhanoğlu İspanya maçında yok!
        Hakan Çalhanoğlu İspanya maçında yok!
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        İngiltere'de mülteciler için yeni planı açıklayacak
        İngiltere'de mülteciler için yeni planı açıklayacak
        35 yıl sigara içti, gırtlağının yarısı alındı
        35 yıl sigara içti, gırtlağının yarısı alındı
        Ferencvaros maçında bekleyen tehlike!
        Ferencvaros maçında bekleyen tehlike!
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        Muazzez Abacı'ya veda
        Muazzez Abacı'ya veda
        Büyük Adım 80 yaşında
        Büyük Adım 80 yaşında
        Panayırların değişmeyen özü
        Panayırların değişmeyen özü

        Benzer Haberler

        Yılmaz: "Yanlış arazi kullanımı ve kömür depoları Çarşamba Ovası'nın gelece...
        Yılmaz: "Yanlış arazi kullanımı ve kömür depoları Çarşamba Ovası'nın gelece...
        Akadaşlar arasındaki şakalaşmada 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti
        Akadaşlar arasındaki şakalaşmada 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti
        Samsun'da park halinde alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi
        Samsun'da park halinde alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi
        Samsun'da 880 gram metamfetamin ele geçirildi
        Samsun'da 880 gram metamfetamin ele geçirildi
        Başkan Sandıkçı: "Dijital dönüşümle ana hedefimiz, vatandaşlarımıza etkin v...
        Başkan Sandıkçı: "Dijital dönüşümle ana hedefimiz, vatandaşlarımıza etkin v...
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı