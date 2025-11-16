Samsun'da tartıştığı husumetlisini pompalı tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı

İddiaya göre, Dededağı Mahallesi'nde dün akşam, aralarında husumet bulunan Mutlu Y. (28) ile Emrah D. (31) arasında tartışma çıkmıştı. Mutlu Y, pompalı tüfekle ateş ettiği Emrah D'yi bacağından ve karnından yaralamıştı. Kaçan zanlı jandarma tarafından kısa sürede yakalanmıştı.

