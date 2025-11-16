Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da park halinde alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde hafif ticari araçta çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 15:02 Güncelleme: 16.11.2025 - 15:02
        Samsun'da park halinde alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi
        Samsun'un İlkadım ilçesinde hafif ticari araçta çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

        Selahiye Mahallesi, Kır Sokak'taki bir apartmanın önünde park halinde bulunan araçtan henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın aracın bulunduğu binaya sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Araç yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, cep telefonuyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

