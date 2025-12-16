Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Salıpazarı'nda karla mücadele çalışmaları başladı

        Salıpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 19:40 Güncelleme: 16.12.2025 - 19:40
        Salıpazarı'nda karla mücadele çalışmaları başladı
        Salıpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

        Ekipler, ana arterler başta olmak üzere mahalle yollarında çalışma gerçekleştiriyor.

        Belediye Başkanı Refaettin Karaca, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin 7 gün 24 saat sahada görev yaptığını belirterek, "Özellikle yüksek kesimlerde ulaşım açısından sıkıntı yaşanmaması için tüm ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz. Gelen ihbarları anında değerlendiriyor ve hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz." dedi.

        Karaca, çalışmaların kar yağışının devam ettiği sürece aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

