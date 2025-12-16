Salıpazarı'nda karla mücadele çalışmaları başladı

Salıpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Ekipler, ana arterler başta olmak üzere mahalle yollarında çalışma gerçekleştiriyor.

Belediye Başkanı Refaettin Karaca, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin 7 gün 24 saat sahada görev yaptığını belirterek, "Özellikle yüksek kesimlerde ulaşım açısından sıkıntı yaşanmaması için tüm ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz. Gelen ihbarları anında değerlendiriyor ve hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz." dedi.

Karaca, çalışmaların kar yağışının devam ettiği sürece aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.