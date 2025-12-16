Salıpazarı Kaymakamı Beyazıt'tan okul ziyareti

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt, İlçe Jandarma Komutanı Osman Kula ile öğrencilerle bir araya geldi.

Tahnal Mahallesi'ne giden Kaymakam Beyazıt, Tahnal İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğretmenlerle buluştu.

Eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Beyazıt, okulun ihtiyaç ve taleplerini de dinledi.

Beyazıt, sohbet ettiği öğrencilerle kar topu oynayarak renkli görüntüler oluşturdu.

Beyazıt, "Öğrencilerimizin yüzlerinde oluşan mutluluk bizler için her şeyden kıymetlidir. Onların güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamında olmaları en büyük önceliğimizdir." dedi.