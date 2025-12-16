Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Samsun'un Terme ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Ö.K'nin (63) kullandığı 55 T 3806 plakalı ticari araç ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PT 1826 plakalı otomobil, Gündoğdu Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Savrulan 34 PT 1826 plakalı otomobil, karşı şeritte seyreden sürücüsü belirlenemeyen 06 BV 913 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan S.E. (24), E.E. (55), B.K. (37), Y.K. (24), M.T. (39) ile C.K. (50) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
