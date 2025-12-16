Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Samsun'un Terme ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 15:27 Güncelleme: 16.12.2025 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Terme ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Ö.K'nin (63) kullandığı 55 T 3806 plakalı ticari araç ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PT 1826 plakalı otomobil, Gündoğdu Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

        Savrulan 34 PT 1826 plakalı otomobil, karşı şeritte seyreden sürücüsü belirlenemeyen 06 BV 913 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada araçlarda bulunan S.E. (24), E.E. (55), B.K. (37), Y.K. (24), M.T. (39) ile C.K. (50) yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        13 gün sonra acı haber! Bedeni 252 km uzakta bulundu!
        13 gün sonra acı haber! Bedeni 252 km uzakta bulundu!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"

        Benzer Haberler

        Samsun'da husumet kanlı bitti: 1 ağır yaralı
        Samsun'da husumet kanlı bitti: 1 ağır yaralı
        Hamsi revaçta Hamsinin fiyatı artsa da ilgi düşmedi
        Hamsi revaçta Hamsinin fiyatı artsa da ilgi düşmedi
        Samsun'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Samsun'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Kırsalda okuyan minik yüreklere kış desteği
        Kırsalda okuyan minik yüreklere kış desteği
        Samsunspor, Coulibaly'nin tedavisinin sürdüğünü açıkladı
        Samsunspor, Coulibaly'nin tedavisinin sürdüğünü açıkladı
        Samsun'da 7 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da 7 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı