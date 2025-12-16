Habertürk
        Samsunspor, Coulibaly'nin tedavisinin sürdüğünü açıkladı

        Samsunspor, Coulibaly'nin tedavisinin sürdüğünü açıkladı

        Samsunspor, sakatlığı bulunan Fransız kanat oyuncusu Tanguy Coulibaly'nin tedavi sürecinin planlandığı şekilde devam ettiğini duyurdu.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 14:37 Güncelleme: 16.12.2025 - 14:37
        Samsunspor, sakatlığı bulunan Fransız kanat oyuncusu Tanguy Coulibaly’nin tedavi sürecinin planlandığı şekilde devam ettiğini duyurdu.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Coulibaly’nin sol diz iç yan bağında yırtık tespit edildiği ve bu sakatlık için öngörülen iyileşme süresinin 8 ila 10 hafta olduğu hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

        "Sağlık ekibimizin değerlendirmeleri doğrultusunda, Tanguy Coulibaly'nin hazır olması halinde takımımızla birlikte çalışmalara başlayacaktır. Kamuoyunda yer alan, oyuncumuzun yeniden sakatlandığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

        Fransız kanat oyuncusu Tanguy Coulibaly, 23 Ekim Perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında oynanan Dinamo Kiev müsabakasında sakatlanmıştı.

        Kaynak: Anadolu Ajansı

