Samsun'da bahçeye devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Samsun'un Terme ilçesinde bahçeye devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Sürücünün ismi öğrenilemeyen 53 ACG 948 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Söğütlü mevkisinde bir evin bahçesine devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.
