        Samsun Haberleri

        Samsun'da bahçeye devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Samsun'un Terme ilçesinde bahçeye devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 13:58 Güncelleme: 16.12.2025 - 13:58
        Samsun'da bahçeye devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Samsun'un Terme ilçesinde bahçeye devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Sürücünün ismi öğrenilemeyen 53 ACG 948 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Söğütlü mevkisinde bir evin bahçesine devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

