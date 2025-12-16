Vezirköprü'nün yüksek kesimlerine kar yağdı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yüksek kesimler, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yüksek kesimler, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla Büyükkale ve Duruçay mahalleleri kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.
Yetkililer, özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam edeceğini belirterek, sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.