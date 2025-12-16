Samsun'da 7 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Ekipler, "Bilişim sistemleri ve banka kredi kurumlarını aracı olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan toplam 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı.

