Samsun'da 7 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "Bilişim sistemleri ve banka kredi kurumlarını aracı olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan toplam 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
