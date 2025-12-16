Samsun'da kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Samsun'un Kavak ilçesinde kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
H.S'nin (49) kullandığı hafif ticari araç ile H.A. (55) idaresindeki kamyon, Kayaköy Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada, H.S. ile yanında bulunan S.S. (45) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
