Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Kavak ilçesinde kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 14:25 Güncelleme: 16.12.2025 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Kavak ilçesinde kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        H.S'nin (49) kullandığı hafif ticari araç ile H.A. (55) idaresindeki kamyon, Kayaköy Mahallesi'nde çarpıştı.

        Kazada, H.S. ile yanında bulunan S.S. (45) yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        13 gün sonra acı haber! Bedeni 252 km uzakta bulundu!
        13 gün sonra acı haber! Bedeni 252 km uzakta bulundu!
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Aslı Baş davası yeniden başladı: Silinen mesajlar açıklaması
        Aslı Baş davası yeniden başladı: Silinen mesajlar açıklaması
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Elon Musk dünyanın ilk dolar trilyoneri olma yolunda
        Elon Musk dünyanın ilk dolar trilyoneri olma yolunda
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"

        Benzer Haberler

        Vezirköprü'nün yüksek kesimlerine kar yağdı
        Vezirköprü'nün yüksek kesimlerine kar yağdı
        Samsun'da bahçeye devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Samsun'da bahçeye devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Sivas'ta göçük altında can veren şantiye müdürü, Bafra'da defnedildi
        Sivas'ta göçük altında can veren şantiye müdürü, Bafra'da defnedildi
        Vezirköprü'de mevsimin ilk kar yağışı
        Vezirköprü'de mevsimin ilk kar yağışı
        Başkan Kurnaz: "İlkadım'ı ortak akılla yönetiyoruz"
        Başkan Kurnaz: "İlkadım'ı ortak akılla yönetiyoruz"
        Samsun'un zirveleri beyaza büründü Akdağ ve Kocadağ'da kartpostallık kış
        Samsun'un zirveleri beyaza büründü Akdağ ve Kocadağ'da kartpostallık kış