Vezirköprü'de Kültür Merkezi Spor Salonu hizmete sunuldu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde belediye tarafından yapılan Kültür Merkezi Spor Salonu hizmete girdi.

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, spor salonunun kadın ve erkeklere özel saatlerde ücretsiz olarak hizmet vereceğini belirterek, vatandaşları sağlıklı yaşam için spora davet etti.

Gül, "Spor salonumuz hemşehrilerimizin kullanımına sunulmuştur. Amacımız, toplum sağlığına katkı sağlamak ve sporu herkes için erişilebilir kılmaktır." dedi.

Spor salonundan faydalanmak isteyenler hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezine başvurarak kayıt yaptırabilecek.