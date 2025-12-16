Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da 65 yaşındaki kalp hastası hibrit tedaviyle sağlığına kavuştu

        Samsun'da aort, aort yayı ve inen aortta aynı anda genişleme saptanan 65 yaşındaki hasta, açık cerrahi ve endovasküler (damar içinden) yöntemlerin birlikte kullanıldığı iki aşamalı hibrit tedavi ile sağlığına kavuşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 17:00 Güncelleme: 16.12.2025 - 17:03
        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Tahsin Erden, nefes darlığı şikayetiyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

        Yapılan tetkiklerde Erden'de aort damarının kalpten çıktığı bölgede 8 santimetrelik genişleme tespit edildi. Ani yırtılma ve hayati risk taşıdığı için gecikmeden müdahalede bulunan hekimler, 8 saatlik başarılı ameliyatla hastayı sağlığına kavuşturdu.

        Operasyon, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim üyeleri İlker Hasan Karal, Emrah Ereren ve Aşkın Kılıç tarafından gerçekleştirildi.

        Karal, gazetecilere, hastanın kardiyolojik bir şikayetinin olmadığını, atar damarında genişleme tespit edildiği için kendilerine yöneldiğini söyledi.

        Hastanın risk durumunu değerlendirdiklerini ve kendisini müşahede altında tuttuklarını belirten Karal, "Damar o kadar genişlemişti ki, 'Hastamızı eve göndermeyelim, acilen ameliyatını yapalım' diye karar verdikten sonra servisimize yatırdık. Sadece kalpten çıkan ana damar değil, beyin damarlarını verdiği kısım da genişlemişti. Hatta daha aşağı kısımlarda genişlemeler mevcuttu. Hızlı şekilde hastayı hazırladıktan sonra kalpten çıkan ana damar, kalp kapakçığı, beyin damarlarını özel teknik ve hibrit malzeme kullanarak 8-9 saat süren bir ameliyatla değiştirdik." dedi.

        Ciddi ekip çalışması ile ameliyatı gerçekleştirerek hastayı yoğun bakıma çıkardıklarını dile getiren Karal, "Yoğun bakım ve servis sürecini çok ciddi komplikasyon olmadan atlatmayı başardı hastamız. Şu anda taburculuk pozisyonuna çok yakın. Evine, çocuklarına, torunlarına kavuşma süresini sayıyor." ifadelerini kullandı.

        - Herkesin belirli periyotlarla kardiyoloji muayenesi yaptırması önerisi

        Hibrit yöntem ile yaptıkları tedavinin yeni bir yöntem olduğunu anlatan Karal, şunları kaydetti:

        "Birbirine iliştirilmiş iki malzeme, daha önce de tek malzeme ile yapıyorduk ama kanama sıkıntıları oluyordu. Hastalar kanamalardan dolayı kaybedilebiliyordu, uygulama süresi çok daha uzundu eski sistemde. Bunda bir kaplanmış bir stent ve ucuna dikilmiş yapay damar, hibrit diyoruz bu malzemelere iki sistemin birleştirilmesi olduğu için. Kapalı şekilde damarın içine yerleştirip açıyoruz. Hızlı bir dikiş hattı oluşturarak kanama sıkıntısını minimuma indiriyoruz. Daha sonra yapay damar şeklinde kalpten çıkan ana damar kısmını yine alıştığımız yöntemle dikiyoruz. Süre, neredeyse yarı yarıya kısalıyor. Kanama oranları çok düşüyor. Hastamız tespit edilmeseydi normal hayatını yaşarken ani bir yırtılmayla ya vefat edecekti veya acil ameliyata alınması gerekecekti. Tabii acil ameliyatın ölüm riski çok daha yüksek. Belirli periyotlarla kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi muayenelerini vatandaşlarımızın yaptırmasını tavsiye ediyoruz. Acil olmayan ameliyatlarda başarı şansı çok daha yüksek."

        Geçirdiği ameliyatla sağlığına kavuşan Tahsin Erden ise ameliyattan önce yürüyüş yaparken nefes almakta zorlandığına işaret ederek, "Ameliyat sonrasında çok rahatladım. Hocalarımdan, hemşirelerden, hastaneden Allah razı olsun. Bu rahatsızlığı ben bilmeden 3 yıl çekmişim. Nefes alamıyordum, bir de gece uyuyamıyordum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

