Samsun'un Kızlan Yaylası'nda kar etkili oldu

Kızlan Mahallesi ve çevresinde hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düştü.

Bölgede sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla dağın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.