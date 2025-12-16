Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'un Kızlan Yaylası'nda kar etkili oldu

        Samsun'un Alaçam ilçesindeki Kızlan Yaylası'nda etkili olan kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 17:15 Güncelleme: 16.12.2025 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'un Kızlan Yaylası'nda kar etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Alaçam ilçesindeki Kızlan Yaylası'nda etkili olan kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

        Bölgede sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla dağın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

        İlçenin 25 kilometre uzağındaki 1320 metre rakımdaki Kızlan Mahallesi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

        Kızlan Mahallesi ve çevresinde hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düştü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"

        Benzer Haberler

        Samsun'da üç aracın karıştığı kaza: 6 yaralı
        Samsun'da üç aracın karıştığı kaza: 6 yaralı
        Salıpazarı Kaymakamı Beyazıt'tan okul ziyareti
        Salıpazarı Kaymakamı Beyazıt'tan okul ziyareti
        Samsun'da 65 yaşındaki kalp hastası hibrit tedaviyle sağlığına kavuştu
        Samsun'da 65 yaşındaki kalp hastası hibrit tedaviyle sağlığına kavuştu
        Samsun'da otomobil takla attı: 3 yaralı
        Samsun'da otomobil takla attı: 3 yaralı
        Havza'da kar yağışı nedeni ile bir okulda eğitime ara verildi
        Havza'da kar yağışı nedeni ile bir okulda eğitime ara verildi
        Dünyanın ileri merkezlerinde yapılan 'hibrit aort' ameliyatı Samsun'da başa...
        Dünyanın ileri merkezlerinde yapılan 'hibrit aort' ameliyatı Samsun'da başa...