Samsun'un Kızlan Yaylası'nda kar etkili oldu
Samsun'un Alaçam ilçesindeki Kızlan Yaylası'nda etkili olan kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
Bölgede sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla dağın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.
İlçenin 25 kilometre uzağındaki 1320 metre rakımdaki Kızlan Mahallesi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Kızlan Mahallesi ve çevresinde hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düştü.
