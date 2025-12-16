Vezirköprü'de Kulebaşı Caddesi baskı betonla yenileniyor
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Kulebaşı Caddesi'nde baskı beton yol uygulaması öncesi hazırlık çalışmaları sürüyor.
Tikenli ve Abdülgani mahalleleri sınırları içerisinde bulunan Kulebaşı Caddesi'nde daha önce tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından zemin düzenleme aşamasına geçildi.
Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Belediye Meclis Üyesi Osman Karaca, Abdülgani Mahallesi Muhtarı Uğur Aydın, Tikenli Mahallesi Muhtarı Ahmet Çalışkan ve Fen İşleri Müdürü Gülten İnan, çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
İncelemeler sırasında mahallelerin ihtiyaçları ve planlanan projeler hakkında değerlendirmede bulunuldu.
Hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlanacak baskı beton uygulamasıyla caddenin daha güvenli, estetik ve uzun ömürlü hale getirilmesi amaçlanıyor.
