Vezirköprü'de Kulebaşı Caddesi baskı betonla yenileniyor

Hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlanacak baskı beton uygulamasıyla caddenin daha güvenli, estetik ve uzun ömürlü hale getirilmesi amaçlanıyor.

Tikenli ve Abdülgani mahalleleri sınırları içerisinde bulunan Kulebaşı Caddesi'nde daha önce tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından zemin düzenleme aşamasına geçildi.

