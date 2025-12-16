Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Vezirköprü'de Kulebaşı Caddesi baskı betonla yenileniyor

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Kulebaşı Caddesi'nde baskı beton yol uygulaması öncesi hazırlık çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 19:45 Güncelleme: 16.12.2025 - 19:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vezirköprü'de Kulebaşı Caddesi baskı betonla yenileniyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Kulebaşı Caddesi'nde baskı beton yol uygulaması öncesi hazırlık çalışmaları sürüyor.

        Tikenli ve Abdülgani mahalleleri sınırları içerisinde bulunan Kulebaşı Caddesi'nde daha önce tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından zemin düzenleme aşamasına geçildi.

        Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Belediye Meclis Üyesi Osman Karaca, Abdülgani Mahallesi Muhtarı Uğur Aydın, Tikenli Mahallesi Muhtarı Ahmet Çalışkan ve Fen İşleri Müdürü Gülten İnan, çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        İncelemeler sırasında mahallelerin ihtiyaçları ve planlanan projeler hakkında değerlendirmede bulunuldu.

        Hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlanacak baskı beton uygulamasıyla caddenin daha güvenli, estetik ve uzun ömürlü hale getirilmesi amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Evlerden adeta cephanelik çıktı
        Evlerden adeta cephanelik çıktı
        Antrenörden kadın hakeme saldırı!
        Antrenörden kadın hakeme saldırı!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"

        Benzer Haberler

        Salıpazarı'nda karla mücadele çalışmaları başladı
        Salıpazarı'nda karla mücadele çalışmaları başladı
        OMÜ'de idari personele Kapsayıcı Üniversite Yaşam Eğitimi
        OMÜ'de idari personele Kapsayıcı Üniversite Yaşam Eğitimi
        Öğrencilerden öğretmene şiddete sendikalardan tepki Öğrencilerden öğretmene...
        Öğrencilerden öğretmene şiddete sendikalardan tepki Öğrencilerden öğretmene...
        Ana atardamarında ciddi genişleme saptanan hasta hibrit cerrahisi ile sağlı...
        Ana atardamarında ciddi genişleme saptanan hasta hibrit cerrahisi ile sağlı...
        Samsun'un Kızlan Yaylası'nda kar etkili oldu
        Samsun'un Kızlan Yaylası'nda kar etkili oldu
        Samsun'da üç aracın karıştığı kaza: 6 yaralı
        Samsun'da üç aracın karıştığı kaza: 6 yaralı