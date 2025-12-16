Samsun'un Asarcık ilçesine mevsimin ilk karı düştü
Samsun'un Asarcık ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı.
İl genelinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Asarcık ilçesinde de havanın soğumasıyla gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.
Mevsimin ilk karının yağdığı ilçede yağış aralıklarla sürüyor.
