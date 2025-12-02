Samsunspor'da Ncham ve Satka takımla çalışmalara başladı

Sakatlıkları devam eden Tanguy Coulibaly takımdan ayrı koşu yaparken, Afonso Sousa ise antrenmana katılmadı.

Sakatlıkları nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı olan Olivier Ntcham ve Lubomir Satka, antrenmanda yer aldı.

Trendyol Süper Ligin 15. haftasında 5 Aralık Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Samsunspor'da sakatlıkları geçen Olivier Ntcham ve Lubomir Satka, takımla çalışmalara başladı.

