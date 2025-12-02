Samsunspor'da Ncham ve Satka takımla çalışmalara başladı
Trendyol Süper Ligin 15. haftasında 5 Aralık Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Samsunspor'da sakatlıkları geçen Olivier Ntcham ve Lubomir Satka, takımla çalışmalara başladı.
Kırmızı-beyazlı takımın, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.
Antrenmana ısınma ve dinamik hareketlerle başlayan futbolcular, günü dar alanda oynanan maçla tamamladı.
Corendon Alanyaspor karşılaşmasının ilk 11'inde forma giyen futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla kapattı.
Sakatlıkları nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı olan Olivier Ntcham ve Lubomir Satka, antrenmanda yer aldı.
Sakatlıkları devam eden Tanguy Coulibaly takımdan ayrı koşu yaparken, Afonso Sousa ise antrenmana katılmadı.
Samsunspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
