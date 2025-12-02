Samsun'da Kadın Mühendis Okulu'ndan eğitim alan 29 kadın istihdama kazandırıldı

Samsun'da Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği İş Birliği Protokolü kapsamında Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Samsun Kadın Girişimciler Kurulu ve Samsun Model Fabrika iş birliğiyle hayata geçirilen Kadın Mühendis Okulu'ndan eğitim alan 29 mühendis istihdama kazandırıldı.

Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kadın mühendislerin, endüstri 4.0, yalın üretim, dijital dönüşüm ve verimlilik alanlarında güçlenerek Orta Karadeniz bölgesinin ikiz dönüşüm yolculuğuna liderlik ettiği bildirildi.

Dijital iş gücünün geleceği, kadınların yetkinliği ve vizyonuyla şekillendiği vurgulanan açıklamada, "Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu arasında imzalanan 'Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği İş Birliği Protokolü' kapsamında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansımız koordinasyonunda, TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu ve Samsun Model Fabrika iş birliğiyle Kadın Mühendis Okulu hayata geçirildi. Program, kadın mühendislerin sanayi ve teknoloji alanlarında daha güçlü rol üstlenmesini, üniversite öğrencisi ve yeni mezun kadınlara uygulamalı sanayi deneyimi kazandırılmasını, işletmelerde dijital dönüşüm ve yalın üretim süreçlerinde kadın istihdamının artırılmasını hedefledi." ifadesi kullanıldı.

İlk etapta programa 15 kadın mühendisin kabul edildiği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Kadın mühendisler, 20 farklı başlıkta toplam 4 hafta boyunca Yalın Üretim Teknikleri ve Dijital Dönüşüm eğitimleri aldı. Eğitimler, teorik içeriklerin yanı sıra saha uygulamaları, sanayi örnekleri ve vaka analizleriyle zenginleştirildi. Kadın mühendislere ayrıca YODA Analizi Eğitimi verilerek organizasyonel olgunluk düzeylerini değerlendirme, güçlü ve gelişime açık yönleri belirleme, işletmelerde sürekli iyileştirme süreçlerine katkı sağlama becerileri kazandırıldı. Kadın mühendisler, edindikleri bilgileri sahada uygulamak üzere Orta Karadeniz Bölgesi’nde 5 işletmede Öğren-Dönüş Projeleri kapsamında görev aldı. Program sonunda kursiyerlerden 7’si Samsun Gıda OSB, Samsun Yeni OSB, Havza, Kavak, Çarşamba, Yakakent ve Bafra OSB’de 'Yalın Üretim ve İş Geliştirme Sorumlusu' olarak, 1 mühendis Samsun Model Fabrikada, 1 mühendis uluslararası bir e-ticaret firmasında ve 3 mühendis ise bölgede imalat sanayine yönelik faaliyet gösteren özel sektör işletmelerinde istihdam edildi."

Açıklamada, Kadın Mühendis Okulu’nun ikinci döneminde ise 78 başvuru alındığı ve 50'sinin istihdama hazır hale geldiği program sonunda 14 kadın mühendisin de istihdama kazandırıldığı belirtildi.