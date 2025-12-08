Ümitler Avrupa Petank Şampiyonası'nda üçüncü olan takımın yeni hedefi şampiyonluk

VEYSEL ALTUN - Ümitler Avrupa Petank Şampiyonası'nda üçüncü olan Samsunspor Bocce Takımı'nın yeni hedefi şampiyonluk.

İspanya'da 3-5 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen Ümitler Avrupa Petank Şampiyonası'na Alaçam'dan takım halinde katılan Merve Deniz, Melike Coşguner ve Semra Akyol, üçüncülük elde etti.

Boccenin alt branşlarından biri olan petankta Avrupa üçüncüsü olan sporcular, bir sonraki organizasyonda Avrupa şampiyonu olmayı ve İstiklal Marşı'nı okutmayı istiyor.

Takımda yer alan sporculardan Semra Akyol, AA muhabirine, Alaçam ilçesinde Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesinden mezun olduğunu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü'nde eğitimine devam ettiğini söyledi.

Bocceye 5. sınıfta başladığını ve boccenin antrenörlük bölümüne gitmesinde büyük katkısı olduğunu anlatan Semra Akyol, ileride antrenörleri Gökhan Bozdemir gibi iyi bir antrenör olup öğrenci yetiştirmek istediğini belirtti.

Kırıkkale'deki milli takım seçmelerinde birinci olarak İspanya'daki Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandıklarını dile getiren Semra Akyol, "Orada takım halinde Avrupa üçüncüsü olduk. Çok gurur verici bir şeydi. Takım üç kişiden oluşuyordu. Bir arkadaşım Siirtliydi, diğer arkadaşım da benimle beraber aynı çocukluktan beri çalıştığımız, beraber büyüdüğümüz takım arkadaşımdı. Onlarla beraber Avrupa Şampiyonası'nda derece elde ettik, üçüncü olduk. Bizim için çok gurur verici bir şeydi, çok heyecanlıydık. İnşallah bir dahaki Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olup İstiklal Marşı'mızı okutmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bocce Milli Takımı Antrenörü ve Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan Bozdemir ise nisan ayında yapılan Türkiye Şampiyonası'nda sporcularıyla birlikte derece elde ettiklerini kaydetti. Ümitler Avrupa Petank Şampiyonası için yoğun bir antrenman programı düzenlediklerini aktaran Bozdemir, "Gönül isterdi ki Avrupa şampiyonluğunu getirebilmek ama ülkemizi bundan sonraki turnuvalarda, Akdeniz oyunlarında, dünya ve Avrupa şampiyonlarında temsil etmek, birincilik getirmek en büyük arzumuz, en büyük isteğimiz olacak. Onlarla gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu. - "Onlar bizim geleceğimiz en iyi yerlere gelsin" Bocce sporunda derece elde eden öğrencilerin hepsinin Alaçam'ın köylerinde büyüyen çocuklar olduğunu söyleyen Bozdemir, şunları kaydetti: "Burada antrenman yapmak için çok büyük özveride bulunuyorlar. Bir kısmı yurtlarda kalıyor, bir kısmı evlerine gidip gelmekte zorlanıyor, yürüyerek gidip geliyorlar fakat bütün arzuları iyi bir sporcu olarak ülkemizi temsil etmek. Okulumuzda şu an 7 milli sporcumuz var. Bizden mezun olan bütün sporcular üniversiteli. En büyük gururumuz da o. Üniversiteli olan bütün sporcularımız spora da devam ediyor. Tıpta okuyanlarımız var, ilahiyatta okuyanlarımız var, kimyagerlikte okuyanlarımız var, bankacılıkta okuyanlarımız var, beden eğitimi öğretmenliğinde okuyanlarımız var. Onlar bizim geleceğimiz en iyi yerlere gelsin. En büyük arzumuz o."