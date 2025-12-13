Samsun Teknopark ulusal inovasyon kapasitesine değer katmayı sürdürüyor

Samsun Teknopark'ın ulusal inovasyon kapasitesine değer katmaya devam ettiği bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazlı açıklamada, AR-GE, teknoloji, üretim ve inovasyon gücünü büyütmeye devam eden Samsun Teknopark'ın ana yerleşkesi ve 19 Mayıs yerleşkesiyle Karadeniz Bölgesi'nin en geniş fiziksel kapasitesine sahip teknoparkı konumunda olduğu belirtildi.

Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendiren bu iki yerleşkenin toplam alan büyüklüğünün modern AR-GE ofisleri, girişimcilere ayrılmış özel çalışma alanları, toplantı ve eğitim altyapıları ile bölgenin teknoloji geliştirme kapasitesini önemli ölçüde artırdığı vurgulanan açıklamaya, şöyle devam edildi:

"19 Mayıs yerleşkesi, Samsun Teknopark'ın büyüme vizyonunu destekleyen ve girişimcilere daha geniş çalışma ekosistemi sağlayan yeni nesil bir AR-GE merkezi niteliği taşırken, ana yerleşke ise yazılım, medikal, makine-teçhizat ve tarım teknolojileri başta olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmaların yoğunlaştığı bölgenin çekirdek teknoloji üssü olarak görevini sürdürmektedir. Her iki yerleşkenin toplam alan kapasitesi Samsun Teknopark'ın hem nitelikli istihdamı artırmasına hem de daha fazla firma ve girişimciye AR-GE faaliyetlerini yürütebilecekleri güçlü bir altyapı sunmasına olanak tanımaktadır. Böylece teknopark, Samsun'un teknoloji ve inovasyon odaklı kalkınmasında öncü rolünü daha da pekiştirmektedir."