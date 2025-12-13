Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun Teknopark ulusal inovasyon kapasitesine değer katmayı sürdürüyor

        Samsun Teknopark'ın ulusal inovasyon kapasitesine değer katmaya devam ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 15:10 Güncelleme: 13.12.2025 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun Teknopark ulusal inovasyon kapasitesine değer katmayı sürdürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun Teknopark'ın ulusal inovasyon kapasitesine değer katmaya devam ettiği bildirildi.

        Samsun Valiliğinden yapılan yazlı açıklamada, AR-GE, teknoloji, üretim ve inovasyon gücünü büyütmeye devam eden Samsun Teknopark'ın ana yerleşkesi ve 19 Mayıs yerleşkesiyle Karadeniz Bölgesi'nin en geniş fiziksel kapasitesine sahip teknoparkı konumunda olduğu belirtildi.

        Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendiren bu iki yerleşkenin toplam alan büyüklüğünün modern AR-GE ofisleri, girişimcilere ayrılmış özel çalışma alanları, toplantı ve eğitim altyapıları ile bölgenin teknoloji geliştirme kapasitesini önemli ölçüde artırdığı vurgulanan açıklamaya, şöyle devam edildi:

        "19 Mayıs yerleşkesi, Samsun Teknopark'ın büyüme vizyonunu destekleyen ve girişimcilere daha geniş çalışma ekosistemi sağlayan yeni nesil bir AR-GE merkezi niteliği taşırken, ana yerleşke ise yazılım, medikal, makine-teçhizat ve tarım teknolojileri başta olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmaların yoğunlaştığı bölgenin çekirdek teknoloji üssü olarak görevini sürdürmektedir. Her iki yerleşkenin toplam alan kapasitesi Samsun Teknopark'ın hem nitelikli istihdamı artırmasına hem de daha fazla firma ve girişimciye AR-GE faaliyetlerini yürütebilecekleri güçlü bir altyapı sunmasına olanak tanımaktadır. Böylece teknopark, Samsun'un teknoloji ve inovasyon odaklı kalkınmasında öncü rolünü daha da pekiştirmektedir."

        Açıklamada, Samsun Teknopark'ın genişleyen yerleşkeleri ve büyüyen ekosistemiyle Karadeniz Bölgesi'nin teknoloji üretim merkezi olmayı sürdürerek Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ulusal inovasyon kapasitesine değer katmaya devam ettiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Lider Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında
        Lider Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında
        Evine girmek üzereydi... Tek kurşunla kanlı infaz!
        Evine girmek üzereydi... Tek kurşunla kanlı infaz!
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Atatürk'ün portresine kuryeden çirkin saldırı! Sıcak gelişme!
        Atatürk'ün portresine kuryeden çirkin saldırı! Sıcak gelişme!
        Uzaktan çalılığa benzetiliyor, içi şaşırtıyor!
        Uzaktan çalılığa benzetiliyor, içi şaşırtıyor!
        Zıplayıp 'tos' vurdu! Boğanın saldırısı kamerada!
        Zıplayıp 'tos' vurdu! Boğanın saldırısı kamerada!
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        Ağaçta görüntülenmişti... "Anadolu parsı değil"
        Ağaçta görüntülenmişti... "Anadolu parsı değil"
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Archie Brown'a Avrupa'dan talip: Kararını verdi!
        Archie Brown'a Avrupa'dan talip: Kararını verdi!
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        "Onların işçileri değiliz"
        "Onların işçileri değiliz"
        Kara kaplı defterden çıkanlar
        Kara kaplı defterden çıkanlar

        Benzer Haberler

        Asarcık Tongel Dağı'nda mesire alanı yapılıyor
        Asarcık Tongel Dağı'nda mesire alanı yapılıyor
        Samsun Teknopark, Karadeniz'in teknoloji üretim merkezi olmayı sürdürüyor
        Samsun Teknopark, Karadeniz'in teknoloji üretim merkezi olmayı sürdürüyor
        Samsun'da 3,2 milyar TL'lik içme ve atık su yatırımı devam ediyor
        Samsun'da 3,2 milyar TL'lik içme ve atık su yatırımı devam ediyor
        Narkotik ekiplerinden uyuşturucu operasyonu
        Narkotik ekiplerinden uyuşturucu operasyonu
        Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB'de kamulaştırma işlemleri sürüyor
        Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB'de kamulaştırma işlemleri sürüyor
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı