Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunlu tenisçi Kuzey Kerem Bayrak milli takıma seçildi

        Samsun Green Golf Tenis Kulübü sporcusu Kuzey Kerem Bayrak, Samsun'da düzenlenen 16 Yaş Tenis Milli Takım Belirleme Turnuvası'nda şampiyon olarak ilk kez milli takım kadrosuna seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 16:17 Güncelleme: 14.12.2025 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunlu tenisçi Kuzey Kerem Bayrak milli takıma seçildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun Green Golf Tenis Kulübü sporcusu Kuzey Kerem Bayrak, Samsun'da düzenlenen 16 Yaş Tenis Milli Takım Belirleme Turnuvası'nda şampiyon olarak ilk kez milli takım kadrosuna seçildi.

        Başantrenör Seracettin Turan, başarının tesadüf olmadığını belirtirken, Kuzey Kerem Bayrak da milli formayla ülkesini en iyi şekilde temsil etmek için daha çok çalışacağını söyledi.

        Turan, Kuzey Kerem Bayrak'ın ortaya koyduğu performansın uzun süredir yapılan planlı ve disiplinli çalışmanın sonucu olduğunu belirterek, "Bu şampiyonluk tesadüf değil. Kuzey uzun süredir planlı ve disiplinli şekilde çalışıyor. Milli takım seviyesine hazır olduğunu biliyorduk. İlk kez milli takıma seçilmesi hem kulübümüz hem de Samsun adına büyük bir gurur." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Av yolculuğu faciayla sona erdi
        Av yolculuğu faciayla sona erdi
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı

        Benzer Haberler

        Samsun'da hamsinin kilogramı 150 liradan satılıyor
        Samsun'da hamsinin kilogramı 150 liradan satılıyor
        Prof. Dr. Yılmaz: Türkiye, yerleşme ve mesken çeşitliliğiyle adeta bir açık...
        Prof. Dr. Yılmaz: Türkiye, yerleşme ve mesken çeşitliliğiyle adeta bir açık...
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da jandarmadan 2 ayrı uyuşturucu operasyonu
        Samsun'da jandarmadan 2 ayrı uyuşturucu operasyonu
        Gülsan Sanayi Sitesi'nde ilk yıkım başladı
        Gülsan Sanayi Sitesi'nde ilk yıkım başladı