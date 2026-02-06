Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da asma tavana saklanan 7 bin 9 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Samsun'un Atakum ilçesinde asma tavana uyuşturucu hap saklanmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 12:27 Güncelleme: 06.02.2026 - 12:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da asma tavana saklanan 7 bin 9 uyuşturucu hap ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Atakum ilçesinde asma tavana uyuşturucu hap saklanmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Atakum'da belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

        Adreste yapılan aramada, asma tavana saklanan 7 bin 9 uyuşturucu hap bulundu.

        Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Deprem bilimci Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Diri fay sayısı yükseldi!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Diri fay sayısı yükseldi!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        Deprem bölgesinde 581,7 milyon TL haberleşme yatırımı
        Deprem bölgesinde 581,7 milyon TL haberleşme yatırımı
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        6 Şubat sonrası yeniden inşa
        6 Şubat sonrası yeniden inşa
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Son golün ardından gelen kara gece: Christian Atsu’nun hikayesi
        Son golün ardından gelen kara gece: Christian Atsu’nun hikayesi
        Louvre, hırsızların düşürdüğü tacı ilk kez paylaştı
        Louvre, hırsızların düşürdüğü tacı ilk kez paylaştı
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da!

        Benzer Haberler

        Samsun'un ocak ayı trafik kaza bilançosu: 9 ölü, 604 yaralı
        Samsun'un ocak ayı trafik kaza bilançosu: 9 ölü, 604 yaralı
        İlkadım'da minik yüreklerden Türk bayrağına büyük sevgi
        İlkadım'da minik yüreklerden Türk bayrağına büyük sevgi
        Kadınların el emeğiyle dokuduğu geleneksel kilimler ilgi bekliyor
        Kadınların el emeğiyle dokuduğu geleneksel kilimler ilgi bekliyor
        Salıpazarı'nın kültürel zenginlikleri Samsun'da tanıtıldı
        Salıpazarı'nın kültürel zenginlikleri Samsun'da tanıtıldı
        Atakum'da ücretsiz diyet danışma hizmeti
        Atakum'da ücretsiz diyet danışma hizmeti
        Samsunspor, Karadeniz derbisinden galibiyetle ayrılmak istiyor
        Samsunspor, Karadeniz derbisinden galibiyetle ayrılmak istiyor