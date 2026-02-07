Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım, Canik ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada, 2 bin 354 sentetik ecza hapı, 146 gram sentetik uyuşturucu, 127 gram reçine esrar, 2 hassas terazi ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

