Bafra Kahveciler Odası'nda Ahmet Yılmaz yeniden seçildi

Bafra Kahveciler ve Kıraathaneciler Esnaf Odası'nda gerçekleştirilen olağan genel kurulda, mevcut başkan Ahmet Yılmaz yeniden seçildi. Bafra Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye tek aday olarak giren Ahmet Yılmaz, kullanılan oyların tamamını alarak başkanlık görevine devam etti. Saat 17.00 itibarıyla açılan sandıklarda, çoğunluğun sağlandığı genel kurulda toplam 76 delege oy kullandı. Seçim sonucunda üyelerin güvenoyunu alan Yılmaz, yeni dönem için tekrar göreve getirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.