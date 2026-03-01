Futbol: Trendyol Süper Lig
Giriş: 01.03.2026 - 21:07 Güncelleme:
Stat:SamsunYeni 19 Mayıs
Hakemler: Mehmet Türkmen, Yusuf Susuz, Mücahid Adem Çelebi
Samsunspor: Okan Kocuk, Mendes, Van Drongelen, Borevkovic, Tomasson, Yunus Emre Çift, Celil Yüksel, Yalçın Kayan, Elayis Tavsan, Assoumou (Dk. 25 Holse), Moundilmadji
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Mujakic, Abena, Tayyip Talha Sanuç, Nazım Sangare, Camara, Ogün Özçiçek, Rodrigues, Lungoyi, Kozlowski, Bayo
Sarı kart: Dk. 36 Yalçın Kayan (Samsunspor)
SAMSUN
