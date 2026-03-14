Kıbrıs gazisi Adiloğlu'nun cenazesi Samsun'da toprağa verildi

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Feris Adiloğlu, Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesi İstanbul'dan Samsun'un Bafra ilçesine getirilen Adiloğlu için Karıncak Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Adiloğlu'nun cenazesi, aynı mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi. Cenaze törenine Adiloğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Benal Kurt, İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bafra Temsilcisi Rahmi Şahin ile vatandaşlar katıldı.

