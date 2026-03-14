        Interpol tarafından Rusya'da yakalanan cinayet zanlısı Samsun'a getirildi

        Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından Rusya'nın Soçi kentinde yakalanan cinayet zanlısı Samsun'a getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 15:22 Güncelleme:
        Interpol tarafından Rusya'da yakalanan cinayet zanlısı Samsun'a getirildi

        Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından Rusya'nın Soçi kentinde yakalanan cinayet zanlısı Samsun'a getirildi.

        Kırmızı bültenle aranırken Interpol tarafından Soçi'de yakalanan Enes U, uçakla İstanbul'a getirildikten sonra Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince teslim alındı.

        Samsun'a getirilen cinayet zanlısı, KOM Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Bir cinayete karıştığı için "Kasten öldürme" suçundan 13 yıl 1 ay hapse çarptırılan Enes U, Atakum'da 31 Ekim 2020'deki Y.C. cinayetiyle ilgili de "kasten öldürme" suçlamasıyla aranıyordu.

        Samsun'da suç örgütü elebaşı U.D'nin grubunda yer alan Enes U'nun "silahla tehdit", "silahla ateş etme", "basit yaralama" suçlarından da 12 ayrı aranma kaydı bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"
        "Putin, İran'a biraz yardım ediyor olabilir"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Ramazan Günlüğü
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Kalbin tüm dokusuna 20 doktorla müdahale!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        7 yıldır aranıyordu... Özel ekiple bulundu
        Gazze'de kum fırtınası
        Tedesco için kritik gün
        Kavurma, İngiliz yarış atı çıkmıştı! Sahibine 132 bin TL ceza!
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Bir araya geldiler
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Haftanın Kitapları
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları

        Kıbrıs gazisi Adiloğlu'nun cenazesi Samsun'da toprağa verildi
        14 Mart'ta hekimlere anlamlı teşekkür
        Halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 9 yaralı
        Samsunspor, hakaret ve tehdit paylaşımları için 137 kişi hakkında hukuki iş...
        Sık idrara çıkmak her zaman hastalık göstergesi değil
        Samsunspor, Kayserispor'u evine puansız göndermek istiyor