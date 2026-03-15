Samsun'da bayram tedbirleri kapsamında trafik denetimleri artırıldı

Ramazan Bayramı kapsamsında Samsun'da trafik denetimleri artırıldı. Bayram tatilinin yanı sıra öğrencilerin ara tatile girmesi nedeniyle özellikle şehirler arası yollarda yoğunluk yaşanabileceği değerlendirilerek kapsamlı denetimler başlatıldı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uygulamalar kapsamında yolcu taşımacılığı yapan araçlar ile yol güzergahlarında bulunan tesislerde denetimler yaptı. Uygulamalarda görevli personel yolcuları emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirdi, kemer takmaları yönünde uyarılarda bulundu.

