Samsun'da 6 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı

Samsun'un Havza ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Ankara-Samsun kara yolu Samsun istikameti Paşapınar mevkisi 19 Mayıs Tüneli girişinde otomobil, cip ve hafif ticari aracın da aralarında bulunduğu 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.





Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan Berra Naz Y, ambulansla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza nedeniyle yolun Samsun istikametinde bir şerit ulaşıma kapanırken, trafik diğer şeritten kontrollü sağlandı.



