Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:SamsunYeni 19 Mayıs
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Bahtiyar Birinci, Murat Temel
Samsunspor: İrfan Can Eğribayat, Zeki Yavru (Dk. 73 Joe Mendes), Borevkovic, Satka, Tomasson, Celil Yüksel, Ntcham (Dk. 4 Makoumbou), Elayis Tavsan (Dk. 73 Coulibaly), Holse, Yalçın Kayan (Dk. 73 Emre Kılınç), Moundilmadji
Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Denswil, Semih Güler, Brenet, Furkan Soyalp, Benes (Dk. 77 Görkem Sağlam), Cardoso, Makarov (Dk. 46 Chalov) , Talha Sarıarslan (Dk. 46 Joao Mendes), Onugkha (Dk. 64 Tuci)
Goller: Dk. 31 Makoumbou, Dk. 90+3 Tomasson (Samsunspor), Dk. 46 Borevkovic (Kendi kalesine) (Zecorner Kayserispor)
Sarı kart: Dk. 74 Tomasson (Samsunspor)
