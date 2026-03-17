İçişleri Bakanı Çiftçi, AK Parti Geleneksel Teşkilat İftarı'nda konuştu:

Çiftçi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen AK Parti Geleneksel Teşkilat İftarı'nda yaptığı konuşmada, herkesin ramazan ayını kutladı.



Umudunu kendilerine bağlayan mazlumlara ve gönül coğrafyalarına daha çok el uzattıkları ramazan ayında daha adil bir dünyanın bir gün mutlaka olacağı inancını diri tuttuklarını anlatan Çiftçi, "Samsun, Türk milletinin hafızasında ve Milli Mücadele'de çok özel ve önemli bir yere sahiptir. İstiklal mücadelemizin meşalesinin yakıldığı bu şehir, sıradan bir şehir değildir. Bir millete esaret prangalarının vurulmak istendiği, vatanına göz dikildiği yerde Anadolu'yu ayağa kaldıran ses ve kararlı duruş bu şehirden, Samsunlu kardeşlerimin yüreğinden yükselmiştir." ifadelerini kullandı.



Türk milletinin esareti kabul etmeyen ve diz çökmeyen bir millet olduğunun altını çizen Çiftçi, "Anadolu'yu bize vatan kılan Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın, o kutlu müjdeye mazhar olmak için gemileri karadan yürüten Sultan Fatih'in, Kudüs'ü doruklarda bekleyen son hakan Abdülhamid'in, istiklal meşalesini yakan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın ve nice kahramanın inancıyla, ruhuyla yolumuza devam ediyoruz. 'Yeter, söz de karar da milletindir' diyerek Türkiye Yüzyılı'nı başlatan muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye'ye ilerliyoruz Allah'ın izniyle. Fakat bu mücadele veriliyorsa bu, sizlerin sayesindedir. Milletimizin küllerinden doğan bu harekete, bu davaya sizler omuz verdiniz." diye konuştu.



- "Türkiye'de artık suçla mücadelede yeni bir dönemi konuşuyoruz"



Bakan Çiftçi, İçişleri Bakanlığı olarak en büyük sorumluluklarının Türkiye'nin huzurunu ve güvenliğini güçlü şekilde sağlamak olduğuna işaret ederek, sözlerine şöyle devam etti:





"Türkiye'nin her köşesinde yeni bir güvenlik vizyonu ile çalışıyoruz. Sadece suçla mücadele eden değil, suçu oluşmadan engelleyen, toplumu koruyan, gençlerimizi geleceğe hazırlayan bir anlayışı hayata geçiriyoruz. Bugün Türkiye'de artık suçla mücadelede yeni bir dönemi konuşuyoruz. Önleyici güvenlik anlayışıyla gençlerimizi suça sürükleyen her türlü yapı ile mücadele ediyoruz. Sokaklarımızı huzurun, mahallelerimizi güvenin mekanı haline getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, milletimizin huzuru için fedakarca görev yapıyor. Bu vesileyle görev başındaki tüm güvenlik güçlerimize şükranlarımı gönderiyorum."





- "Bu millet adaletin, vicdanın, merhametin son kalesidir"



Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin en büyük gücü milletidir. Bu millet mazluma yunus, zalime yavuzdur. Arakan'dan Bosna'ya, Gazze'den Kosova'ya, Halep'ten Buhara'ya varıncaya kadar bu millete dua edilir. Bütün dünya bilir ki bu millet adaletin, vicdanın, merhametin son kalesidir. Anadolu darü'l-insandır, darü's-selamdır, darü'l-İslam'dır. Bizim kaybedecek zamanımız yok. Her geçen gün feryatları arşı titreten mazlumlar bizi bekliyor. Ayaklar altına alınan insanlık onurunu, ahlakı, fıtratı ihya ve inşa etmek yine bizim vazifemizdir. Türkiye Yüzyılı hedefiyle yolumuza kararlılıkla devam ederken, daha güvenli şehirler, daha huzurlu mahalleler, daha güçlü bir Türkiye için durmadan, yorulmadan çalışacağız. Birliğimizi koruduğumuz, kardeşliğimizi yaşattığımız sürece Allah'ın izniyle bu milletin aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Rabb'im tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Şimdiden yaklaşan Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyorum."



Programa TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ile ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

