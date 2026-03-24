        Samsun'da freni boşalan tırın 4 araca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde freni boşalan tırın seyir halindeki 4 araca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 19:41 Güncelleme:
        Samsun-Ordu kara yolu Güzeldere Mahallesi civarında, sürücüsü öğrenilemeyen 35 ZB 092 Azerbaycan plakalı kablo yüklü tırın seyir halindeyken freni boşaldı.

        Yaklaşık bir kilometre kontrolsüz ilerleyen tır, seyir halindeki kamyon, hafif ticari araç ile 2 otomobile çarptı.

        Savrulan tır, refüjdeki elektrik direğini devirdikten sonra durabildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Araçlarda hasara yol açan kaza nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

