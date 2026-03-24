Samsun'da defin sırasında çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde defin sırasında çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.



H.A'nın cenazesini defnetmek için Derecik Mezarlığı'na gelen ve aralarında husumet bulunan kişiler arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.B. (38) ve A.D. (35) silahla yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.



Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

