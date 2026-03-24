Samsun'da "Tiyatro Haftası" etkinliği düzenlendi

Samsun'da İlkadım Belediyesi tarafından "Tiyatro Haftası" etkinliği gerçekleştirildi.



İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla ilkokul öğrencilerine yönelik "İlkadım Tiyatro Haftası" etkinliği düzenlendi.



Etkinlik kapsamında çocukların sanatla tanışması, hayal güçlerini geliştirmesi ve kendilerini ifade edebilmelerine katkı sağlanması amaçlanıyor.



Bu kapsamda ilkokullarda ve Yıldıray Çınar Kültür Merkezi Gösteri Salonu'nda tiyatro gösterileri sahneleniyor. Program kapsamında 27 Mart’a kadar 11 ilkokuldan öğrenciler tiyatroyla buluşturulacak.



İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmaya devam ettiklerini belirtti.







