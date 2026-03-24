Samsun'da kuyumcudan hırsızlık yapan 2 kız kardeş yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kuyumcudan hırsızlık yapan 2 kız kardeş gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, bir kuyumcudan yaklaşık 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, şüpheli G.Ş'yi (50) çalınan ziynet eşyalarıyla birlikte yakaladı. Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu belirlenen G.Ş'nin kız kardeşi E.Ş. (40) de Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.



Ele geçirilen altınlar ise sahibine teslim edildi.

