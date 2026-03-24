Tekkeköy'de bir evde 3 ruhsatsız silah ele geçirildi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir evde 3 ruhsatsız silah ele geçirildi. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma kapsamında E.A'nın ikametinde arama yaptı. Aramada ruhsatsız tabanca ile 123 fişek, kurusıkı tabanca, 22 kurusıkı fişeği ile yivsiz av tüfeği bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.