        Bu kafenin müşterileri, minyatür inşaat sahasında iş makineleriyle oynuyor

        BATUHAN DİŞBUDAK - Samsun'un Atakum ilçesinde girişimci çift, açtıkları kafede minyatür iş makineleriyle inşaat sahasında oynama fırsatı sundukları müşterilerini çocukluk dönemlerine götürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 11:46 Güncelleme:
        Bu kafenin müşterileri, minyatür inşaat sahasında iş makineleriyle oynuyor

        BATUHAN DİŞBUDAK - Samsun'un Atakum ilçesinde girişimci çift, açtıkları kafede minyatür iş makineleriyle inşaat sahasında oynama fırsatı sundukları müşterilerini çocukluk dönemlerine götürüyor.

        Ömer Kaan ve Nesligül Mısırlıgül Dönüm çifti, beyaz yakalı işlerini bırakarak farklı bir işletme açma fikriyle yola çıktı.

        Çift, ilginç bir projeye imza atarak açtıkları kafelerinde mini inşaat sahası oluşturdu. Müşteriler, kahvelerini yudumlarken uzaktan kumandalı oyuncak iş makineleri ve 4x4 araçlarla oynama fırsatı buluyor. Oyuncaklar çocukların da ilgisini çekiyor.

        Özellikle çocuklar ve ailelerin ilgi gösterdiği kafede, müşteriler belirlenen alanlarda görevler üstlenerek parkuru tamamlamaya çalışıyor.

        Ömer Kaan Dönüm, AA muhabirine, uzun süredir hayalini kurduğu projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, minyatür iş makineleriyle oluşturdukları parkurda katılımcılara farklı bir deneyim sunmayı amaçladıklarını söyledi.

        Dönüm, oyuncakların gerçek iş makinelerinin çalışma prensiplerine benzer şekilde tasarlandığını, kullananların çok keyif aldığını ifade etti.

        Çocukken bu tür oyuncaklarla oynamayı çok sevdiğini anlatan Dönüm, "Aslında bu benim çocukluk hayalimdi. Çocukken de hep bu oyuncaklarla oynamayı çok severdim. Özellikle tekerleklerini çıkartıp parçalamak, tekrar onları birleştirmek, benim için bir tutku gibiydi. Şimdi yıllar sonra beyaz yakalı hayattan sonra kendi işimizi kurmak, bir şekilde bu fikri, çocukluk hayalimi gerçekleştirebilmek benim için çok önemli. Çok heyecanlıyız. Atakum'da 4-5 gündür faaliyetteyiz. Kendimiz bir şeyler üretmek, yaratıcı bir şey geliştirmek ve aynı zamanda Samsun'da da bir ilk olmanın gururunu yaşamak istedik." dedi.

        Yeni olmalarına rağmen müşterilerden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Dönüm, "Daha dün akşam 47 yaşlarında bir abimiz bizi ziyaret etti. Eşiyle beraber geldi. Çocuk gibi oynadı diyebilirim, çok heyecanlandı. Eline aldığı anda da hemen becerebildi. Diğer insanlar gibi çocuklar gibi zorluk çekmedi. Çok keyif aldı ve tekrar geleceğini belirtti." diye konuştu.

        - "Oyun oynamayı ve biraz daha sakin oynamayı öğreniyorlar"

        Nesligül Mısırlıgül Dönüm ise uzun süre "Ne yapabiliriz?" diye araştırdıklarını ve yurt dışındaki örneklere baktıklarını belirtti.

        Çocuklar için de eğitici bir ortam olduğunu dile getiren Dönüm, şunları kaydetti:

        "Uzaktan kumandalı 4x4 araçlarımız ve iş makinelerimiz var. Bunlar gerçek araçların birebir ölçekli küçükleri ve oldukça güçlü araçlar. Burada 10 yaş ve üzeri herkese hitap ediyoruz. Seanslarımız 20 dakika, açılışa özel olarak şu anda buna 10 dakika daha ekliyoruz. Yani yarım saatlik seanslar halinde insanlar gelip burada oyun oynayabiliyor. Araçlarımız biraz komplike. Örneğin, kepçelerimiz 24 farklı hareket yapabiliyor ve kumanda etmesi aslında biraz zor. Bu anlamda çocuklara sabrı teşvik ediyor.


        Oyun oynamayı ve biraz daha sakin oynamayı öğreniyorlar çünkü burada araçlar hızlı kullanıma müsaade etmiyor. Yetişkinler için de hem çocukluğa dönme, nostaljik bir his hem de kafayı boşaltmak için oldukça güzel bir aktivite. Burada olduğunuz sürece sadece burayı ve aracı düşünüyorsunuz. Anda olmak insanı sakinleştiriyor. Bu yüzden buraya girip çıkan herkes daha sakin, keyifli ve rahatlamış şekilde ayrılıyor. Biz de bundan dolayı çok mutlu oluyoruz."

        Müşterilerden Hakan Öztürk ise Antalya'dan aile ziyaretine geldiklerini ve kafeyi görünce ilgilerini çektiğini söyledi.

        Çok beğendiklerini dile getiren Öztürk, "Gördük buranın açıldığını, bir uğrayalım dedik. Çocuklar da çok hoşlanıyor. Bu, bir hafta içinde üçüncü gelişimiz oldu. Çok eğlenceli. Çocuklar keyif alıyor, aynı zamanda bir şeyler öğreniyor. Bence aceleci çocuklar için onları biraz daha yönlendirecek bir yer çünkü aletler yavaş hareket ediyor, bu da onların sakinleşmesini sağlıyor. Açıkçası ben de bu yüzden geldim. Gerçekten çok keyif aldılar." dedi.

        Yetişkinlerin eğlendiğini, çocuklar için de eğitici bir ortam olduğunu ifade eden Öztürk, "Çocuklar birbirleriyle güzel iletişim kuruyor, zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorlar. Bir de şu çok güzel, aceleci çocuklar burada işleri hızlıca yapmaya çalışıyorlar ama bunun mümkün olmadığını görünce, bir şeyleri daha yavaş ve dikkatli yapmayı öğreniyorlar. Bence en keyifli tarafı da bu. Bir şeyleri çözme kısmı çok güzel. Buradan çıkan bir çocuk inşaatçı olmaz belki ama o araçların nasıl kullanıldığını, ekskavatörün kepçesinin nasıl kalktığını kendi kendilerine çözmeleri, onlar için gerçekten güzel bir gelişim sağlıyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Trump'tan Hegseth'e: Savaşı sen başlattın
        Trump'tan Hegseth'e: Savaşı sen başlattın
        Hürmüz'e alternatif rota
        Hürmüz'e alternatif rota
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor
        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Sane'den şaşırtan istatistik!
        Sane'den şaşırtan istatistik!
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        İstanbul'da ilçelere göre sel riski haritası hazırlandı
        İstanbul'da ilçelere göre sel riski haritası hazırlandı
        "Yüksek kaliteli krom rezervi var" yalanıyla 93 milyon dolarlık dolandırıcılık!
        "Yüksek kaliteli krom rezervi var" yalanıyla 93 milyon dolarlık dolandırıcılık!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Torvizcón'un Şeref Defteri'ni imzaladı
        Torvizcón'un Şeref Defteri'ni imzaladı
        Suçlu bulundu
        Suçlu bulundu
        Kafedeki hırsız kocası çıktı! "Sürpriz yaptım"
        Kafedeki hırsız kocası çıktı! "Sürpriz yaptım"
        İzmir'de korkunç olay... Müzisyeni sokakta öldürdüler!
        İzmir'de korkunç olay... Müzisyeni sokakta öldürdüler!
        C vitamini gerçekten de soğuk algınlığından korur mu?
        C vitamini gerçekten de soğuk algınlığından korur mu?

