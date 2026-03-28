Salıpazarı'nda KPSS adaylarına "Deneme Kulübü" desteği

Salıpazarı Gençlik Merkezi, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanan adaylara yönelik "Deneme Kulübü" programını başlattı.





Adayların sınav sürecini daha verimli geçirmesi ve performanslarını ölçebilmeleri amacıyla hayata geçirilen uygulama, Gençlik Merkezi bünyesinde yürütülüyor.





Program kapsamında Türkiye geneli denemelerle adayların sıralamalarını görmeleri sağlanırken, tamamı çözümlü sorular sayesinde yapılan hataların analiz edilmesi hedefleniyor.





Ayrıca soru analizleriyle katılımcıların sınav stratejilerini geliştirmeleri ve eksik konularını tespit etmeleri amaçlanıyor.





Lisans, önlisans ve ortaöğretim düzeyindeki tüm KPSS adaylarına açık olan Deneme Kulübü, Salıpazarı Gençlik Merkezi'nde düzenli olarak devam edecek.



Yetkililer, sınav sürecinde disiplinli çalışmanın önemine dikkat çekerek, tüm adayları programa katılmaya davet etti.

