Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da jandarma altyapısı yeni projelerle güçlendirildi

        Samsun'da, güvenlik hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla 2023-2025 döneminde jandarma teşkilatına yönelik çeşitli yatırım ve projelerin hayata geçirildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 12:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının destekleriyle, Jandarma Genel Komutanlığı ile Samsun Valiliği koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında çok sayıda hizmet binası, karakol ve destek biriminin hizmete alındığı belirtildi.

        Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı vardiya konukevi, akaryakıt istasyonu ve otoparkı, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı yol kontrol noktası, Yakakent Hükümet Konağı İlçe Jandarma Komutanlığı, Havza Bekdiğin Jandarma Karakol Komutanlığı, Atakum Taflan Jandarma Karakol Komutanlığı, Vezirköprü Beşpınar Jandarma Karakol Komutanlığı, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ile 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığının hizmete alındığı kaydedildi.

        Canik-İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığında yer tesliminin yapıldığı ve inşaat çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada, Bafra Organize Sanayi Bölgesi Jandarma Karakol Komutanlığının yapımının da 29 Aralık 2025'te imzalanan protokol kapsamında devam ettiği ifade edildi.

        Açıklamada, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı için zemin tesviye çalışmalarına 5 Aralık 2025'te başlandığı, çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        Suçla mücadelede operasyonel kabiliyetin artırılması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı araç filosuna son üç yılda 94 yeni aracın dahil edildiği aktarılan açıklamada, güvenlik araç ve gereçleri ile yeni teknolojik ekipmanların da envantere kazandırıldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        "Trump'ı durdurun!"
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Maliye'den sıkı takip
        Zeynep'in öldüğü kazada kaporta parası istediler!
        İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Radar haritası yayınlandı
        Ölüme neden olan yumrukta dava açıldı!
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Tartıştığı karısını öldürüp, intihar etti
        Halkbank KBSL'de final heyecanı HT Spor'da!
        Son hali endişelendirdi
        Kahkaha zinciri nasıl başlıyor?
        Londra'da aşırı sağa karşı şimdiye kadarki en büyük gösteri!
        "Burcu'nun tarafındayım"
        Genç kadını boğdu, çuvala koydu, çöplüğe attı!
        İtibar kaybediyorlar
        Uyku için en iyi ses hangisi?
