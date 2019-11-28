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5 kırsal mahallenin içme suyu sorunu çözüldü

İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Fatih Yıldız, Çarşamba ve Ladik ilçelerindeki kırsal kesimdeki 5 mahallenin içme suyu sorununun çözüme kavuştuğunu söyledi.

5 kırsal mahallenin içme suyu sorunu çözüldü

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Fatih Yıldız, Çarşamba ve Ladik ilçelerindeki kırsal kesimdeki 5 mahallenin içme suyu sorununun çözüme kavuştuğunu söyledi.
Çarşamba ilçesi Selimiye, Porsuk ve Şeyhgüven Mahalleleri içme suyu inşaatlarının tamamlandığını belirten SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız, “Bu projede 9 kilometre terfi hattı ve 16 kilometre de şebeke hattı olmak üzere 25 kilometre hat döşendi. Proje de 2 adet terfi merkezi, 3 adet içme suyu deposu, bina abone bağlantıları ve enerji nakil hatlarının imalatları tamamlanarak içme suyu depolarına su verilmeye başlanılmıştır” dedi.
Öte yandan Çarşamba ilçesi Kabaceviz Mahallesi ile Ladik ilçesi Salur Mahallesi içme suyu projelerinin de hızlı bir şekilde tamamlandığının altını çizen Fatih Yıldız, “Bu projelerde de 15 kilometre içme suyu iletim ve şebeke hattı ile 2 kilometre terfi hattı olmak üzere toplam 17 kilometre hat döşendi. 6 adet içme suyu deposu ve 2 adet terfi merkezi ile enerji nakil hattı çalışmaları tamamlanarak bölgenin içme suyu sorunu hızlı bir şekilde çözüme kavuşmuş oldu” diye konuştu.
Bölgede içme suyu çalışmalarının bu hafta itibarıyla tamamlandığını kaydeden Yıldız, “SASKİ ekiplerinin yoğun çalışma neticesinde içme suyu sorununu çözdük. Bu kırsal mahallelerimizde tamamlanarak hizmete aldığımız içme suyu projelerinin bölge halkına hayırlı olmasını diliyor, proje ekibimizde bulunan tüm arkadaşlara gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

SAMSUN

28 Kasım 2019 Perşembe

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