Yılport Samsunspor - Sarıyer: 3-0

'Ben evde 10 bin doların yerini unutuyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

-

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Burak Olcar (xx), Vedat Hoşnam (xx), Serdar Osman Akarsu (xx)

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah (xxx), Caner (xx), Erkam (xxx), Yalçın (xxx), Gökhan Meral (xxx), Guido (xx) (Dk. 74 Onur Eriş(xx), Gökhan Alsan (xx), Ferhat (xxx), Bahattin (xxx), İlyas Kubilay Yavuz (xx) (Dk. 82 Samed Hakan Kılıç (xx), Atabey (xxx) (Dk. 84 Ahmethan(xxx)

SARIYER: Ali Türkan (x), Şaban (x), Özgür (x), Şahin Şafakoğlu (xx), Bahri Can (x), Hikmet (x), Murat Gürbüzerol (x) (Dk. 60 Okan Eken (x), Alim (x), Doğukan (x), Yaser Yıldız (x) (Dk. 79 Kubilay Akyüz (x), Bertul (x) (Dk. 67 Mahmut (x)

GOLLER: Dk. 45 Atabey Çiçek, Dk. 56 Bahattin, Dk. 90 Ahmethan (Yılport Samsunspor)

SARI KARTLAR: Atabey, Ferhat, Erkam (Yılport Samsunspor) Bertul (Sarıyer)

TFF 2´nci Lig Beyaz Grup´ta 15´inci haftasında Yılport Samsunspor kendi sahasında karşılaştığı Sarıyer´i 3-0 mağlup etti.

9´uncu dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında topla buluşan İlyas Kubilay Yavuz'un ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.

15´inci dakikada Caner´in pasıyla buluşan Bahattin´in vole vuruşunda Sarıyer defansı topu uzaklaştırdı.

22´nci dakikada Atabey Çiçek´in topuk pasıyla buluşan Gökhan Alsan, ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.

25´inci dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında Guido´un pasıyla buluşan Bahattin´in şutunda top kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü. Dönen topu Sarıyer defansı uzaklaştırdı.

33´üncü dakikada Guido ceza sahasına indi, son çizgide altı pas üzerindeki Gökhan Alsan´a çıkarttığı topa gelişine vuran Gökhan Alsan´ın şutunda Sarıyer defansı topu uzaklaştırdı.

38´inci dakikada Sarıyer kendi sahasından çıkmak isterken Yılport Samsunspor´un kaptığı topta meşin yuvarlak ile buluşan İlyas Kubilay Yavuz´un ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Ali Türkan topu son anda kornere çeldi.

45´inci dakikada Caner´in ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Atabey´in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

50´nci dakikada Guido´nun pasıyla buluşan Kubilay Yavuz'un, ceza sahası dışından kaleye çektiği şutu kaleci Ali Türkan iki hamlede kontrol etti.

56´ncı dakikada Guido´nun ara pasıyla buluşan Bahattin´in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

67´nci dakikada Gökhan Meral´in pasıyla buluşan Bahattin´in yaklaşık 30 metreden kaleye çektiği şutu kaleci Ali Türkan son anda kornere tokatladı.

71´inci dakikada İlyas Kubilay Yavuz´un ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Bahattin´in kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

90´ıncı dakikada Gökhan Meral´in ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Gökhan Alsan´ın kafa vuruşunda kaleci Ali Türkan topu uzaklaştırdı. Dönen topa iyi vuran Ahmethan´ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

SAMSUN 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:14

YATSI 18:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.