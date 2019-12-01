Yılport Samsunspor - Sarıyer: 3-0

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yılport Samsunspor - Sarıyer: 3-0

DHA

-

-
STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER: Burak Olcar (xx), Vedat Hoşnam (xx), Serdar Osman Akarsu (xx)
YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah (xxx), Caner (xx), Erkam (xxx), Yalçın (xxx), Gökhan Meral (xxx), Guido (xx) (Dk. 74 Onur Eriş(xx), Gökhan Alsan (xx), Ferhat (xxx), Bahattin (xxx), İlyas Kubilay Yavuz (xx) (Dk. 82 Samed Hakan Kılıç (xx), Atabey (xxx) (Dk. 84 Ahmethan(xxx)
SARIYER: Ali Türkan (x), Şaban (x), Özgür (x), Şahin Şafakoğlu (xx), Bahri Can (x), Hikmet (x), Murat Gürbüzerol (x) (Dk. 60 Okan Eken (x), Alim (x), Doğukan (x), Yaser Yıldız (x) (Dk. 79 Kubilay Akyüz (x), Bertul (x) (Dk. 67 Mahmut (x)
GOLLER: Dk. 45 Atabey Çiçek, Dk. 56 Bahattin, Dk. 90 Ahmethan (Yılport Samsunspor)
SARI KARTLAR: Atabey, Ferhat, Erkam (Yılport Samsunspor) Bertul (Sarıyer)
TFF 2´nci Lig Beyaz Grup´ta 15´inci haftasında Yılport Samsunspor kendi sahasında karşılaştığı Sarıyer´i 3-0 mağlup etti.
9´uncu dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında topla buluşan İlyas Kubilay Yavuz'un  ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.
15´inci dakikada Caner´in pasıyla buluşan Bahattin´in vole vuruşunda Sarıyer defansı topu uzaklaştırdı.
22´nci dakikada Atabey Çiçek´in topuk pasıyla buluşan Gökhan Alsan, ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.
25´inci dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında Guido´un pasıyla buluşan Bahattin´in şutunda top kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü. Dönen topu Sarıyer defansı uzaklaştırdı.
33´üncü dakikada Guido ceza sahasına indi, son çizgide altı pas üzerindeki Gökhan Alsan´a çıkarttığı topa gelişine vuran Gökhan Alsan´ın şutunda Sarıyer defansı topu uzaklaştırdı.
38´inci dakikada Sarıyer kendi sahasından çıkmak isterken Yılport Samsunspor´un kaptığı topta meşin yuvarlak ile buluşan İlyas Kubilay Yavuz´un ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Ali Türkan topu son anda kornere çeldi.
45´inci dakikada Caner´in ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Atabey´in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
50´nci dakikada Guido´nun pasıyla buluşan Kubilay Yavuz'un, ceza sahası dışından kaleye çektiği şutu kaleci Ali Türkan iki hamlede kontrol etti.
56´ncı dakikada Guido´nun ara pasıyla buluşan Bahattin´in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
67´nci dakikada Gökhan Meral´in pasıyla buluşan Bahattin´in yaklaşık 30 metreden kaleye çektiği şutu kaleci Ali Türkan son anda kornere tokatladı.
71´inci dakikada İlyas Kubilay Yavuz´un ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Bahattin´in kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
90´ıncı dakikada Gökhan Meral´in ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Gökhan Alsan´ın kafa vuruşunda kaleci Ali Türkan topu uzaklaştırdı. Dönen topa iyi vuran Ahmethan´ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

SAMSUN

01 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:02
  • GÜNEŞ 07:33
  • ÖĞLE 12:28
  • İKİNDİ 14:52
  • AKŞAM 17:14
  • YATSI 18:39
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da yara bakım konferansı Prof. Dr. Cazip Üstün: “Bası yaralanmaları (yatak yarası) ciddi hastalığa hatta ölüme yol açabilir”
YEREL HABERLER Samsun'da yara bakım konferansı Prof. Dr. Cazip ...
Samsunspor - Sarıyer maçının ardından
YEREL HABERLER Samsunspor - Sarıyer maçının ardından
TFF 2. Lig: Samsunspor: 3 - Sarıyer: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Samsunspor: 3 - Sarıyer: 0
Havza’da 5 yıllık kalkınma planı anket çalışması tamam
YEREL HABERLER Havza’da 5 yıllık kalkınma planı anket çalışması ...
Öğrencilere toplu taşımanın faydaları anlatılıyor
YEREL HABERLER Öğrencilere toplu taşımanın faydaları anlatılıyor
Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
Samsunspor başkanına meşaleli karşılama
YEREL HABERLER Samsunspor başkanına meşaleli karşılama
Jandarmadan kış lastiği denetimi
YEREL HABERLER Jandarmadan kış lastiği denetimi
4 yaşında 70 kiloya ulaşan Yağız, yardım bekliyor
YEREL HABERLER 4 yaşında 70 kiloya ulaşan Yağız, yardım bekliyor
Samsun Atatürk Sağlık Meslek Lisesi Mezunları Derneği etkinlik düzenledi
YEREL HABERLER Samsun Atatürk Sağlık Meslek Lisesi Mezunları Derneği ...
Tırda ele geçen 12 kilo esrarla ilgili 1 tutuklama
YEREL HABERLER Tırda ele geçen 12 kilo esrarla ilgili 1 tutuklama
Değirmenin bakımını yaparken başına demir çarpan yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Değirmenin bakımını yaparken başına demir çarpan ...
EMŞAV'dan 191. mevlit
YEREL HABERLER EMŞAV'dan 191. mevlit
Gürcistan plakalı tırda ele geçen 12 kilo esrarla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Gürcistan plakalı tırda ele geçen 12 kilo esrarla ...
Canik'ten “Bilinçli Aile, Duyarlı Gençlik” konferansı
YEREL HABERLER Canik'ten “Bilinçli Aile, Duyarlı Gençlik” konferansı
Demirtaş: “En büyük gücümüz birlik ve beraberliğimiz" KADEF'ten Başkan Demirtaş'a teşekkür
YEREL HABERLER Demirtaş: “En büyük gücümüz birlik ve ...
Uyuşturucu ve alkol alan genç kadın bankta sızıp kaldı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ve alkol alan genç kadın bankta sızıp ...
Pencereden düşen çocuk yaralandı, ikizi son anda kurtarıldı
YEREL HABERLER Pencereden düşen çocuk yaralandı, ikizi son anda ...
İnanılmaz çocuk Otizmli Ozan hem hafız hem de 7 dil biliyor
YEREL HABERLER İnanılmaz çocuk Otizmli Ozan hem hafız hem de 7 dil ...
Pencereden düşen ikizlerden biri ağır yaralanırken, diğerini ise direğe tırmanan kurye kurtardı Samsun’da birinci katın penceresinden düşen 1,5 yaşındaki ikiz çocuk ağır yaralanırken, diğer ikizi ise direğe tırmanarak pencereye ulaşan kurye tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Pencereden düşen ikizlerden biri ağır yaralanırken, ...
Minibüsün zulasında 3 bin 196 paket kaçak sigara ve 78 şişe içki ele geçti
YEREL HABERLER Minibüsün zulasında 3 bin 196 paket kaçak sigara ve ...
Samsun’da içme suyuna yüzde 5 indirim İndirim 1 Ocak 2020’den geçerli olacak
YEREL HABERLER Samsun’da içme suyuna yüzde 5 indirim İndirim 1 Ocak ...
Samsun’da doktora şiddet Hasta masanın üstüne çıktı doktora tekme attı
YEREL HABERLER Samsun’da doktora şiddet Hasta masanın üstüne çıktı ...
Girişimci Kadın Gücü Çarşamba Buluşması
YEREL HABERLER Girişimci Kadın Gücü Çarşamba Buluşması
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X