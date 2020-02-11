Samsun buz kesti Yeni bir kar beklentisi yok

Samsun'da 3 gündür etkisini gösteren kar yağışı yerini don ve ayaza bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan hava tahminlerinde Samsun için yeni kar yağışı beklentisi yok. 5 günlük hava tahmininde merkez ilçeler için perşembe gününe kadar yağmur, cuma ve cumartesi günlerinde havanın çok bulutlu seyretmesi tahmin ediliyor. Pazar günü içinse yine yağmur beklentisi var. Hava sıcaklıklarının 5 günlük hava tahmininde en düşük 3 derece, en yüksek 13 derece olacağı bilgisi yer alıyor.

Kar yağışı sonrası yollar ve kaldırımlardaki buzun temizleme çalışmaları da devam ediyor. Ana caddelerde hayat normale dönerken bazı ara caddelerde araçların ve yayaların çıkmakta zorlandıkları yollar mevcut. Kar park ve bahçelerde ise ağaç dalları ve yerlerdeki dokusunu koruyor. Yeni kar yağışının olmaması ve soğuk hava neticesinde bazı yerlerde yaşanan buzlanma vatandaşın yürümesini güçleştiriyor. Belediye ekipleri ise araçlar ve personeliyle beraber sahada buz kırma ve tuzlama çalışması yürütüyor. Ekipler vatandaşları çatıdan eriyerek düşebilecek kar kütlelerine karşı dikkat etmesi yönünde uyarıyor.

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