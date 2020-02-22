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Samsun'da kamyon tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

İHA

Samsun'da kamyon tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

Samsun'da kamyonun tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada aracın içinde sıkışan 2 kişi itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu 35. kilometresi Tekelli mevkisinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özkan Coşkun idaresindeki 42 GE 039 plakalı kamyon, Kavak'dan Samsun istikametine seyir ederken önünde seyir eden Özay Beki yönetimindeki 42 CAA 10 çekici, 34 CJG 227 yarı römork plakalı 25 ton demir bariyer yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada kamyon sürücüsü Özkan Coşkun (42) ve yanında bulunan Muammer Akıncı (57) aracın içinde sıkıştılar. Olay yerine ambulans ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden çıkarttı. Yaralılar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kamyonun arkadan çarptığı tırın sürücüsü Özay Baki kaza sonrası çok korktuğunu belirterek, " Araçtan inip baktığımda kamyonda sıkışmışlardı. İtfaiye ve ambulansa haber verdi. Kaza olunca çok korktum" dedi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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