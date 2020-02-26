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Muhtarlardan bin kitap bağışı Hedef 25 bin kitap

İHA

Samsun'da 1 milyon kitap toplama hedefi ile başlatılan kampanyaya bir destek de muhtarlardan geldi. 25 bin kitap bağışı hedefi ile yola çıkan muhtarlar ilk günde bin kitap topladı.

Muhtarlardan bin kitap bağışı Hedef 25 bin kitap

Samsun'da 1 milyon kitap toplama hedefi ile başlatılan kampanyaya bir destek de muhtarlardan geldi. 25 bin kitap bağışı hedefi ile yola çıkan muhtarlar ilk günde bin kitap topladı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan 61 mahallenin muhtarı 'Her yere Kitap, Her Yerde Kitap' sloganıyla başlatılan ve 1 milyon kitap toplama hedefi olan Samsun Okuma Vakti Projesi'ne destek verdi. Muhtarları oldukları mahallerinden kitap toplamaya başlayan muhtarlar ilk günlerinde bin kitap toplayarak bağışta bulundu. Karasamsun Mahallesi Muhtarlığında bir araya gelen muhtarlar ve İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, ilk olarak kitap okuma saati yaptı.

1 milyon kitap toplama hedefi
Muhtarlarla birlikte bir kitap okuma etkinliği gerçekleştiren İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, "İnsanın kendisini tanıması ve tanımlanması bireyin hem kendini hem de kainatı tüm boyutları anlayabilmesi açısından kitap okumak önemlidir. Okumak eğitimin her aşaması ile birlikte değerlendirildiğinde kitap okuma alışkanlığını insan hayatının merkezine koyması gerektiği anlayışı içerisindeyiz. Eğitimin hangi boyutu olursa olsun insanın kitabı merkezine koymasını bir bütünleyici faaliyet olarak görüyoruz. Dolayısıyla bu kapsamda Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün başlatmış olduğu 'Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap' kampanyasında son derece ciddi bir hedefimiz var. Bütün vatandaşları bu konu hakkında kilitlendirmek suretiyle 1 milyon kitap toplama hedefimizi gerçekleştirme arzusu içerisindeyiz. Samsun Muhtarlar Derneği organizasyonu ile bir hedef belirleyeceğiz. 25 bin kitabı okullarımız, kütüphanelerimiz ile buluşturma noktasında bize destek verecekler" dedi.

Hedef 25 bin kitap
Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk ise, "İlkadım Halk Eğitim Müdürümüz ve okul müdürlerimiz ile birlikte oturduk, kitap kampanyamızı başlatmayı kararlaştırdık. Bu işin bir başlangıcı olsun ve muhtarlarımız biraz daha bilinçlensin diye Karasamsun Mahallesi Muhtarlığında bir araya geldik. Mahallelerde, kenarda köşede kalmış okunmayan kitapları okunacak bir noktada birleştirerek uzak yerlerdeki köy okulları ve kütüphanelerle paylaştıracağız. Önemli olan şuan teknoloji ile mücadelemizdir. Teknoloji varken kimse kitap okumak istemiyor. Unutulmuş olan arşivlerimizdeki kitapları çıkartıp bağışta bulunacağız. Muhtarlarımız bugün çok değerli kitaplar getirdi. Hedefimiz şimdilik 25 bin kitap bağışlamaktır" diye konuştu.

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